Представлення громадськості і експертному середовищу проекту Закону України «Про місцевий референдум»

23 липня - 11-00 - Під головуванням міністра юстиції Миколи Оніщука відбудеться круглий стіл мета якого представлення громадськості і експертному середовищу проекту Закону України «Про місцевий референдум» (Клуб КМУ, вул. Інститутська, 7) . Акредитація на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: 279-56-51.

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