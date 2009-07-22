Представлення громадськості і експертному середовищу проекту Закону України «Про місцевий референдум»
16:21, 22 липня 2009Права людини
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23 липня - 11-00 - Під головуванням міністра юстиції Миколи Оніщука відбудеться круглий стіл мета якого представлення громадськості і експертному середовищу проекту Закону України «Про місцевий референдум» (Клуб КМУ, вул. Інститутська, 7) . Акредитація на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: 279-56-51.
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