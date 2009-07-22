Прес-конференція на тему: ”Закон про вибори Президента: політики ігнорують думку експертів”

24 липня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція прес-секретаря Комітету виборців України, голови Аналітичної служби КВУ Олександра Черненка на тему: "Закон про вибори Президента: політики ігнорують думку експертів" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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