24 липня о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Зміни до Конституції : так чи ні?”. Питання: Які саме недоліки Конституції унеможливлюють нормальне функціонування держави? Чи потрібно запровадити мораторій на внесення Конституційних змін аби навчити політиків відповідальності? Чи може сьогодні Конституція України як основний закон забезпечити стабільність функціонування політичної системи? Також будуть розглянуті проблемні питання судової реформи в Україні, подвійної касації та ін. Учасники: Роман Майданик, доктор юридичних наук, професор; Владислав Максимов, канд.юридичних наук, адвокат, партнер Адвокатського об’єднання АКТІО; Володимир Ямпольський, партнер Адвокатського об’єднання АКТІО; Світлана Кустова, адвокат, заслужений юрист України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.