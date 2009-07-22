Співробітники Дніпропетровської ОДТРК продовжують голодування
Одну людину госпіталізовано
Колектив Дніпропетровської ОДТРК продовжує голодування. Про це ТК повідомила генеральний директор компанії Вікторія Шилова.
Нагадаємо, 21 липня журналісти ДОДТРК розпочали безстрокове голодування на знак протесту проти тиску на канал з боку губернатора Віктора Бондаря. Серед вимог голодувальників - зустріч із Президентом України Віктором Ющенком, який, на їх думку, як гарант Конституції має «захистити свободу слова».
Учора прес-секретар президента Ірина Ванникова оголосила позицію Віктора Ющенка щодо конфлікту на дніпропетровському державному каналі. Зокрема, президент закликав журналістів припинити голодування, а директора ОДТРК не втягувати журналістів у вирішення господарських питань.
У коментарях ТК Вікторія Шилова зазначила, що, на її думку, президент не належним чином поінформований про ситуацію на каналі і журналісти й далі наполягатимуть на приїзді представника глави держави.
«Ірина Ванникова каже, що я прикриваюсь колективом. Але як я можу прикриватись колективом, якщо колектив без мене розпочав голодування. І я лише приєдналась до нього. Ми продовжимо голодувати, нехай приїжджає представник президента», - коментує вона.
За словами пані Шилової, одну людину вже госпіталізовано через кровотечу - є підозра на виразку шлунку.
«Я говорю, щоб ті, хто має проблеми зі здоров`ям не брали участі в голодуванні. Але вони мене не слухають», - пояснює вона.