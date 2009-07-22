Правозахисний центр Меморіал припиняє роботу у Чечні. Його керівництво заявило, що не може ризикувати життям співробітників. У прес-службі президента Чечні заявили, що шкодують про таке рішення і вважають цей крок надто політизованим.

Нагадаємо, саме президента Чечні, Рамзана Кадирова правозахисники центру "Меморіал" вважають відповідальним за смерть їхньої колеги, Наталі Естемирової. Після того, як звинувачення пролунали у пресі, Кадиров особисто зателефонував керівнику "Меморіалу" Олегу Орлову. Президент заявив, що йому не вигідна смерть Естемирової і його хочуть скомпроментувати. Орлов, своєю чергою, визнав, що вважає главу республіки винним не особисто, а лише у тому, що Кадиров створив таку політичну атмосферу у Чечні, коли людей викрадають просто на вулицях.

5 канал