Цими днями по всьому світу відбулися акції «Мільйон хвилин медитації», присвячені 10-річчю з дня початку переслідування духовної практики Фалуньгун (інша назва - Фалунь Дафа) комуністичним режимом Китаю. Прихильники цього руху зібралися і на Майдані незалежності в Києві.

Фалунь Дафа - за визначенням російських дослідників - новий релігійний рух, що виник в Китайській Народній Республіці на початку 1990-х років на основі традиційної китайської гімнастики цигун і згодом розповсюдився за межами країни. Учення Фалуньгун є змішуванням елементів буддизму, даосизму і народних вірувань.

Фалуньгун - мирна практика самовдосконалення, в основі якої лежить принцип Істина-Доброта-Терпіння і п`ять нескладних комплексів вправ для очищення тіла. Творець учення і беззмінний лідер Фалуньгун - Лі Хунчжі.

Стрімке зростання кількості прибічників Фалуньгун застало китайську владу зненацька. Фактично в країні сформувалася організація, яка непідконтрольна органам компартії, не розділяє ідеологічних установок китайської компартії і, до того ж, має своїх в лавах окрім простих громадян значну кількість членів компартії, керівних працівників держустанов і військових.

У 1999 році після проведеного соціологічного дослідження було встановлено, що кількість прибічників Фалуньгун в Китаї перевищує кількість членів компартії, що було розцінено Цзян Цземінем, що був тоді на чолі держави, як боротьба за маси і заперечення керівної лінії партії. Влада розвернула масову компанію з дискредитації Фалуньгун.

Ідеологія Фалуньгун заборонена у КНР згідно ухвалі про заборону «Суспільства з вивчення Фалуньгун» від 22 липня 1999 р. Цзянь Цземінь віддав одноосібний наказ почати переслідування, незважаючи на те, що члени Політбюро ЦК КПК підтримували Фалуньгун.

Цзянь Цземінь створив організацію, що відповідає за придушення Фалуньгун на всіх рівнях, - так званий «Офіс 610», повноваження якої перевищують конституцію і закони країни.

За даними Інформаційного центру Фалунь Дафа (www.faluninfo.ru ), встановлено, що за час репресій понад 100 тисяч послідовників Фалуньгун було незаконно запроторено до трудових таборів, більше 500 засуджено до позбавлення волі терміном до 18 років, сотні тисяч незаконно арештовано, звільнено з роботи і виключено з навчальних закладів. За офіційними даними, вже підтверджено 3168 смертних випадків послідовників Фалуньгун у результаті репресій. Найбільш юному з них було всього 8 місяців — його замучили до смерті разом з його матір`ю.

Фоторепортаж Сергія Светлицького / УНІАН