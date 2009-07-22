Пукач весь час був в Україні і неодноразово - у Києві

Колишньому начальнику Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексію ПУКАЧУ пред’явлені обвинувачення у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, це випливає зі слів заступника голови СБУ Василя ГРИЦАКА. Сьогодні на брифінгу для преси, розповідаючи про спецоперацію із затримання О.ПУКАЧА, В.ГРИЦАК зазначив, що О.ПУКАЧ затриманий і вже як обвинувачений дає свідчення.

За словами В.ГРИЦАКА, О.ПУКАЧ підтвердив свою причетність до вбивства Г.Гонгадзе.

Журналістам було продемонстровано відеозапис, на якому, серед іншого, міститься відповідь О.ПУКАЧА на запитання, яке він мав відношення до вбивства Г.Гонгадзе. Він сказав: «Безпосередню участь».

Як повідомив В.ГРИЦАК, зараз цілодобово О.ПУКАЧА охороняє загін «Альфи». Він відмовився називати місцеперебування О.ПУКАЧА, пославшись на те, що йому може загрожувати небезпека.

За словами В.ГРИЦАКА, О.ПУКАЧ підписав документи, що він сам себе буде захищати, і зараз дає свідчення.

Розповідаючи про те, як все ж вдалось затримати О.ПУКАЧА, В.ГРИЦАК зауважив, що проводилась спецоперація, про яку знала невелика кількість людей. При цьому заступник голови СБУ нагадав, що О.ПУКАЧ обіймав високу посаду в органах внутрішніх справ, був досвідченим оперативником і міг оперативно реагувати на усі загрози щодо свого затримання.

Як повідомив В.ГРИЦАК, О.ПУКАЧ зізнався сам, що весь час з моменту оголошення його у розшук перебував на території України і був навіть в Києві неодноразово. Останній рік він жив у Житомирській області у жінки, з якою вів «дуже скромне» господарство.

При цьому В.ГРИЦАК зауважив, що жінка не знала про те, з ким насправді живе.

Також В.ГРИЦАК розповів, що при затриманні в О.ПУКАЧА не було виявлено зброї, а також документів «прикриття» (тобто документів на чуже ім’я – УНІАН).

У ході перших запитань слідчих до О.ПУКАЧА він зізнався, що весь час чекав затримання.