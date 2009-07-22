Протестуючі проти будівництва на Гончара отруїли газом самі себе?

ТОВ «Інвестиційно-будівельна група», що виступає забудовником житлового будинку по вул. Олеся Гончара, 17-23 в Шевченківському районі Києва, не має наміру відмовлятися від продовження будівництва об`єкту, незважаючи на всі перешкоди.

Про це заявив генеральний директор ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» Анатолій КОНОВАЛЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, компанія має намір продовжувати будівництво після опротестовування розпорядження прокуратури Києва про припинення будівельних робіт на об`єкті.

Адвокат ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» Олег ВЕРХОВСЬКИЙ повідомив, що розпорядження прокуратури ним оскаржене. Він вважає, що воно складене з порушенням законодавства і рішення Конституційного Суду, оскільки зводиться до того, що «раніше поданим протестом зупинено рішення Київміськради про виділення компанії земельної ділянки, і тому там нічого будувати не можна».

А.КОНОВАЛЕНКО зазначив, що інвестор будівництва будинку – компанія «Нью Глобал Ентерпрайзерс компані» - вклала в проект 25 млн. дол. Всього сума інвестицій в проект становить близько 45 млн. дол.

При цьому він додав, що кошти було спрямовано на викуп житлового будинку по вул. Гончара, 21, який перебував в аварійному стані й не мав історичної цінності, його знесення і відселення людей з 20 квартир, а також на проведення підготовчих робіт.

За словами А.КОНОВАЛЕНКА, після інциденту 14 липня ц.р. сума збитків від руйнування близько 60 м бетонної огорожі становить 300 тис. грн. Крім того, компанія щодня зазнає збитків на суму близько 1 млн. грн. в результаті пошкодження огорожі, простою техніки і вимушеного простою працівників.

За даними О.ВЕРХОВСЬКОГО, жодну квартиру в житловому будинку не продано, але існують зобов`язання перед покупцями нежитлових приміщень.

Генеральний директор компанії пояснив, що під час інциденту сльозогінний газ застосовували не охоронці будмайданчика, а протилежна сторона, про що свідчить відеозапис.

«Я відповідально заявляю, що у нашої охорони не було сльозогінного газу, його не могло бути в принципі, тому що за договором у них не передбачено жодних засобів захисту», – сказав він.

Незважаючи на це, А.КОНОВАЛЕНКО вибачився перед журналістами телеканалу «Сіті», які заявили про застосування сльозоточивого газу охоронцями будмайданчика. «Ми вибачаємося і готові розглянути спільно питання про те, як позбутися наслідків отруєння журналістів цими засобами», – додав він.

За словами адвоката компанії, у забудовника є всі необхідні документи, що свідчать про законність будівництва. Зокрема, договір оренди земельної ділянки, що підтверджує право землекористування, висновки комплексної державної експертизи, дозвіл на тимчасове порушення впорядкування, дозвіл на виконання будівельних робіт, а також дозвіл на виконання земляних робіт з урахуванням того, що ділянка під забудову розташована в охоронній зоні Ярославів Град. При цьому він зазначив, що не знайшов жодного пункту, який би зобов`язував забудовника звертатися до ЮНЕСКО про дозвіл на будівництво.

А.КОНОВАЛЕНКО звернувся до Президента, прем`єр-міністра, керівників Генпрокуратури, МВС, СБУ із заявою про злочин і проханням «зупинити беззаконня», а також до голови Верховної Ради з проханням позбавити депутата Кирила КУЛИКОВА депутатської недоторканності.

За даними гендиректора компанії, на ділянці по вул. Гончара, 17-32 планується будівництво 8-9-10-поверхового елітного житлового будинку загальною площею близько 18 тис. кв. м, житловою площею близько 12 тис. кв. м, розрахованого на 48 квартир. У комплексі запроектований паркінг і нежитлові приміщення. Будівництво будинку планується виконати за півтора роки.

При цьому він додав, що у компанії є сім проектів з будівництва житла в Києві, але всі вони відкладені на рік через кризу.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня ц.р. представники ініціативної групи мешканців сусідніх з вул. Гончара, 17-23 будинків заявили про застосування сльозогінного газу до протестуючих проти будівництва мешканців.

Водночас «Главред» розповсюдив інформацію, що 14 липня активісти знесли огорожу і в черговий раз були обнародувані документи, які забороняють будівельні роботи по вул. Гончара, 17-23. Під час знесення огорожі проти учасників протесту було застосовано сльозогінний газ. «Порцію газу одержали і журналісти, і народні обранці, і місцеві жителі», – повідомило видання.

17 липня ц.р. прокуратура Києва винесла розпорядження, яким вимагає негайно припинити дію дозволу з виконання будівельних робіт від 06.06.2008 р., виданого «інвестиційно-будівельній групі» для будівництва житлового комплексу з приміщеннями суспільного призначення і вбудованим