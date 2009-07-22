Пукач пообіцяв показати місце, де знаходиться голова Гонгадзе

Колишній начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексій ПУКАЧ пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова вбитого журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник голови СБУ – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Василь ГРИЦАК.

За словами В.ГРИЦАКА, О.ПУКАЧ визнав, що знає, де знаходиться голова журналіста і пообіцяв показати місце, де вона знаходиться.

Довідка УНІАН. Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді 2000 року в Таращанському лісі було знайдене обезглавлене тіло, яке в результаті декількох експертиз було визнано останками Г.Гонгадзе.