Журналісти відмовилися підтримати голодування на 51-му каналі

Звернення до громадськості Дніпропетровській області з приводу подій на 51-му телеканалі

20 липня 2009 року співробітники Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії на чолі з директором ДОДТРК Вікторією Шиловою оголосили безстрокове голодування, як вони заявляють, на захист свободи слова. При цьому в ефірі 51 каналу неодноразово звучав докір журналістам з інших ЗМІ в тому, що вони не прийшли підтримати голодувальників. Вважаємо необхідними роз`яснити свою позицію.

Свобода слова – одне з реальних завоювань української журналістики. Вона не дарована нам згори. За неї віддали життя Георгій Гонгадзе, Ігор Алєксандров, Борис Дерев’янко та інші наші колеги. Тим більше боляче бачити, як це відвойоване у влади право перетворюється на розмінну монету в міжусобних чварах чиновників від журналістики з чиновниками від влади.

Ми не хочемо брати участь в цих принизливих розбірках. Своє слово журналістська громадськість області сказала ще три роки тому, коли Вікторія Шилова за порушення кодексу професійної етики українського журналіста була виключена з членів Національної спілки журналістів України. Але всупереч неодноразовим зверненням Дніпропетровської обласної організації НСЖУ до облради і облдержадміністрації, В.Шилову все-таки призначили керівником ДОДТРК. А раніше головою постійної комісії обласної ради із зв`язків з об`єднаннями громадян і засобами масової інформації. В результаті державний канал перетворився на центр постійних конфліктів, залишивши позаду за ступенем заангажованості багато приватних ЗМІ, а його директор в 2009 році потрапила в «чорний список» ворогів свободи слова, складений НСЖУ, – за незаконне звільнення працівників ДОДТРК з грубими порушеннями конституційних прав на працю.

Критика влади – одна з базових функцій журналіста в демократичному суспільстві. І, починаючи з 2005 року, ми маємо можливості здійснювати її в повній мірі. А якщо чиновники намагаються узурпувати наше законне право, Спілка журналістів негайно вступає за колег. Так було коли міськуправління міліції розв`язало судове переслідування газети «Лица», коли співзасновник газети «Апостолівські новини» - місцева райрада – встановив цензуру, коли співробітники МНС необгрунтовано забороняли репортерам працювати в зоні підірваного будинку по вул. Мандриківській, і в ряді інших випадків.

Проте немає ніяких гарантій, що свобода слова, до якої ми вже звикли, як до повітря, не буде узурпована новими політичними угрупованнями після їх приходу до влади. Навіщо ж спекулювати на цьому високому понятті, видаючи за замах на свободу слову господарсько-адміністративний конфлікт? Символ демократії, затертий до дірок, у разі реальної небезпеки вже не працює. Галас про допомогу від тих, хто звик особисті амбіції і професійні прорахунки виправдовувати боротьбою з владою, просто не будуть почуті. Притча про хлопчика-пастуха, який лякав дорослих вигаданими вовками, і залишився без допомоги при появі справжніх хижаків, сьогодні як і раніше актуальна.

І про голодування. На наше переконання, цей спосіб привернути громадську увагу має розглядатися як винятковий. Образно кажучи, це останній патрон в обоймі, який залишають для безвихідної ситуації. На щастя, у журналістів є маса інших способів донести інформацію до суспільства – розслідування, аналітика, репортажі. Але щось не пам`ятається, щоб ДОДТРК порадувала глядачів професійним викриттям високопоставлених хабарників або казнокрадів. А ось голослівні звинувачення на адресу влади й інших опонентів аж ніяк не бракує.

Перетворювати голодування на інструмент шантажу – нерозумно і небезпечно. Особливо якщо врахувати, що основні учасники акції – це молоді люди, які ледь скуштували журналістського хлібу. Вони легко вірять, і багато хто з них свято вважає, що виборює справедливість. Використовувати незміцнілі душі в корисливих цілях є неприпустимим як з медичного, так і з етичного погляду. Ми співчуваємо колегам, які стали заручниками хворих амбіцій свого керівництва, і закликаємо припинити безглузду акцію протесту.

На даний момент звернення підписали:

Бондарчук Микола, ветеран ДОДТРК

Брагінський Борис, журналіст «9 каналу»

Гармаш Наталія, собкор газети «Факты и комментарии»

Глядченко Володимир, директор ТРК «Південна зірка» (м. Нікополь)

Давидов Олександр, директор Журфонду

Данилов Кирило, генеральний директор «Приват-ТБ»

Зарайська Світлана, голова Дніпропетровської обласної організації НСЖУ

Кліментьєв Вадим, собкор газети «Дзеркало тижня»

Кравченко Іван, директор телерадіооб’єднання «Кварц» (м. Нікополь)

Кравченко Олександра, заступник головного редактора газети «Апостолівські новини»

Кравчук Микола, головний редактор газети «Наше місто»

Курбатов Олександр, журналіст «9 каналу»

Лізавенко Ірина, тележурналіст

Ожогін Віктор, начальник департаменту зв`язків із ЗМІ Дніпропетровського комісаріату Міжнародної організації захисту прав людини

Павленко Микола, собкор державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба українського радіо і телебачення», заслужений журналіст України

Назарова Наталія, координатор Дніпропетровського прес-клубу реформ

Романов Владислав, директор інформаційно-аналітичного агентства «Придніпров`я»

Сторчаков Владимир, головний редактор газети «Рідний край» (м. Павлоград), заслужений журналіст України

Теплов Віталій, головний редактор газети «Горожанин»

Тімергалєєва Людмила, голова Криворізької міської організації НСЖУ

Томашенко Зінаїда, ветеран ДОДТРК, народна артистка України

Філатов Борис, ведучий і автор програми «Губернські хроніки»

Цурканов Андрій, головний редактор газети «Курьер»

Шинкаренко Анатолій, журналіст «9 каналу»