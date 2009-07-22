Неонацисти погрожують ростовському правозахисникові
Баранов веде моніторинг ксенофобії
Російські неонацисти погрожують учасникові Молодіжного правозахисного руху, лідерові Ростовського регіонального відділення Всеросійської молодіжної громадської благодійної організації «Молода Європа» Костянтину БАРАНОВУ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Молодіжного правозахисного руху (МПР).
За інформацією правозахисників, К.БАРАНОВ почав отримувати дзвінки і листи з погрозами на свою адресу з середини люпня. Спамерськой атаці з боку наці-скінхедів піддалася також інтернет-сторінка групи «Молода Європа» у соціальній мережі «ВКонтакте».
За даними МПР, впродовж кількох років К.БАРАНОВ веде моніторинг ксенофобії і злочинів на грунті ненависті в Ростовській області, організовуваний спільно Московською Гельсинською Групою спільно з Молодіжним Правозахисним Рухом.
Дії неонацистів К.БАРАНОВ прямо пов`язує з активністю очолюваної ним організації з протидії проведенню в місті концертів ультраправої музики (останнім часом Ростов-на-Дону є одним з найбільш популярних місць проведення неонацистських концертів, на які з`їжджаються наці-скінхеди з багатьох російських регіонів, зазначають у Молодіжному правозахисному русі).
У червні-липні 2009 року організація тричі зверталася в обласну прокуратуру із заявами про заплановані заходи неонацистів, передавала інформацію також в центр по боротьбі з екстремізмом ГУВС Ростовської області, проте жодних заходів зроблено не було. Замість цього в інтернеті були розміщені персональні дані лідера організації, непрямі заклики розправи над ним. Услід за цим почалися погрози.
«Молода Європа – Ростов» готує заяву в Генеральну прокуратуру РФ з проханням провести перевірку за фактом розголошення прокуратурою Ростовської області інформації про заявника і організувати йому особисту безпеку.