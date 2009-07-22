Неонацисти погрожують ростовському правозахисникові

Російські неонацисти погрожують учасникові Молодіжного правозахисного руху, лідерові Ростовського регіонального відділення Всеросійської молодіжної громадської благодійної організації «Молода Європа» Костянтину БАРАНОВУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Молодіжного правозахисного руху (МПР).

За інформацією правозахисників, К.БАРАНОВ почав отримувати дзвінки і листи з погрозами на свою адресу з середини люпня. Спамерськой атаці з боку наці-скінхедів піддалася також інтернет-сторінка групи «Молода Європа» у соціальній мережі «ВКонтакте».

За даними МПР, впродовж кількох років К.БАРАНОВ веде моніторинг ксенофобії і злочинів на грунті ненависті в Ростовській області, організовуваний спільно Московською Гельсинською Групою спільно з Молодіжним Правозахисним Рухом.

Дії неонацистів К.БАРАНОВ прямо пов`язує з активністю очолюваної ним організації з протидії проведенню в місті концертів ультраправої музики (останнім часом Ростов-на-Дону є одним з найбільш популярних місць проведення неонацистських концертів, на які з`їжджаються наці-скінхеди з багатьох російських регіонів, зазначають у Молодіжному правозахисному русі).

У червні-липні 2009 року організація тричі зверталася в обласну прокуратуру із заявами про заплановані заходи неонацистів, передавала інформацію також в центр по боротьбі з екстремізмом ГУВС Ростовської області, проте жодних заходів зроблено не було. Замість цього в інтернеті були розміщені персональні дані лідера організації, непрямі заклики розправи над ним. Услід за цим почалися погрози.

«Молода Європа – Ростов» готує заяву в Генеральну прокуратуру РФ з проханням провести перевірку за фактом розголошення прокуратурою Ростовської області інформації про заявника і організувати йому особисту безпеку.