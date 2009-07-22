Мельниченку посилили охорону
21:14, 22 липня 2009Права людини
0 0
Закінчується розшифровка плівок
Колишньому охоронцю екс-Президента Леоніда КУЧМИ Миколі МЕЛЬНИЧЕНКУ з сьогоднішнього дня посилено охорону.
Про це УНІАН повідомило проінформоване джерело.
За словами співрозмовника агентства, посилення охорони пов’язано, серед іншого, з завершальною стадією розшифровок записів М.МЕЛЬНИЧЕНКА, а також із вчорашнім арештом колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter