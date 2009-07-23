За розслідуванням справи Гонгадзе стежать журналісти в усьому світі

Український журналіст Георгій Гонгадзе став одним із символів свободи преси, тому за ходом розслідування справи про його вбивство стежать журналісти в усьому світі.

Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» заявив генеральний секретар міжнародної організації «Репортери без кордонів» Жан-Франсуа ЖЮЛЬЯР.

Він зазначив, що «Репортери без кордонів» вітають арешт колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА, якого звинувачують у причетності до вбивства Г.Гонгадзе.

«Це гарна новина. Ми сподіваємося, що це затримання допоможе дізнатися правду про замовників убивства», - сказав Ж.-Ф.ЖЮЛЬЯР.

За його словами, Європейський Союз, політики і журналісти в багатьох країнах хочуть знати правду. Ж.-Ф.ЖЮЛЬЯР пообіцяв, що члени організації й надалі докладатимуть усіх зусиль, щоб дізнатися, хто замовив убивство Г.Гонгадзе.