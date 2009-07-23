Українка, засуджена до страти у Таїланді, повернулася додому

Громадянка України Вікторія МАМОНТОВА, засуджена в Таїланді до смертної кари, отримала помилування короля Таїланду і повернулася в Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Брифінг з приводу цієї події відбудеться 24 липня 2009 року об 11.00 у конференц-залі Секретаріату Уповноваженого з прав людини. У ньому візьмуть участь Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, українські дипломати, В.МАМОНТОВА та її мати Тетяна МИХАЙЛОВА.

Як повідомляв УНІАН, В.МАМОНТОВУ (1971 року народження) було затримано 28 вересня 2000 року у Бангкоку (Таїланд) Департаментом боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин Міністерства внутрішніх справ Королівства Таїланд. За місцем її проживання у готелі було вилучено 1 кг 293,3 г героїну.

В.МАМОНТОВА провела у Бангкокській в’язниці 8 років і 10 місяців. Уповноважений ВР із прав людини протягом усього цього часу намагалася визволити співвітчизницю.

Так, Уповноважена з прав людини чотири роки тому відвідала в бангкокській в`язниці В.МАМОНТОВУ, зустрічалась з високопосадовцями Королівства Таїланд, в результаті чого вдалося домогтися, щоб Апеляційний суд цієї держави замінив страту українки на 33 роки і 4 місяці тюремного ув’язнення, а потім за амністією цей термін був скорочений на 5 років та 5 місяців.

За поданням Н.КАРПАЧОВОЇ Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Короля Таїланду Бхуміболу АДУЛЬЯДЕДЖУ з проханням помилувати нашу співвітчизницю.