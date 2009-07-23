У Києві зірвали неофіційну прем`єру забороненого фільму ”Бруно”

Вчора ввечері в Києві була зірвана неофіційна прем`єра забороненого в Україні фільму "Бруно", головний герой якого - журналіст-гомосексуал (його зіграв Саша Барон КОЕН).

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єра скандального фільму мала відбутися приблизно о 23:00 у приватному кінотеатрі Fashion Studio "Purity", проте після закінчення прес-конференції перед початком показу в залу, де перебували журналісти та гості вечора, було кинуто димову шашку.

Після цього спрацювала протипожежна сигналізація, згодом в будівлі погасло світло. Люди покинули приміщення. Ніхто при цьому не постраждав.

Один із організаторів показу журналіст Дмитро МАЛЮГА висунув кілька версій стосовно осіб, які могли бути причетними до інциденту: "Це або представники комісії захисту суспільної моралі, у що мало віриться, або гомофоби, ненависники секс-меншин, або конкуренти, які теж хотіли влаштувати неофіційний показ цього фільму".

За інформацією організаторів вечора, близько півночі світло у приміщенні з`явилося і показ комедії відновили. При цьому виявилося, що зникла велика сума грошей, ноутбук та особисті речі учасників показу.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство культури і туризму України не дало дозволу на прокат фільму, повна назва якого «Бруно: Захоплююча подорож Америкою, з метою змусити гетеросексуальних самців відчути дискомфорт у присутності гомосексуала-іноземця у футболці-сіточці», що повинен був демонструватися в Україні з 23 липня.

Голова Державної служби кінематографії Міністерства культури і туризму України Ганна ЧМІЛЬ у коментарі «Телекритиці» заявила, що таким було рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Міністерстві культури. Без прокатного посвідчення показ фільму є незаконним. Попередній фільм КОЕНА – «Борат» – також не було дозволено в Україні.

У деяких країнах фільм «Бруно» вийшов у прокат у дещо цензурованому варіанті, оскільки він сповнений відвертих сцен. У США перегляд фільму дозволено з 17 років та в присутності дорослого, у Великій Британії – з 18 років.

16 липня Вінницька правозахисна група закликала дистриб’юторську компанію «Синергія» скористатися своїм конституційним правом на судове оскарження заборони прокату в Україні фільму «Бруно».

Сьогодні, 23 липня, відбудеться офіційна прем`єра цієї стрічки в Росії.