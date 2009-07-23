Вдова Гонгадзе думає, що справа про вбивство її чоловіка вплине на вибори

Дружина журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава сумнівається у швидкому розслідуванні справи про вбивство її чоловіка в зв’язку із затриманням колишнього начальника Головного управління карного розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА.

В інтерв’ю радіо “Свобода” М.ГОНГАДЗЕ зазначила: “Я не думаю, що зрушення відбудуться так швидко”.

За її словами, затримання й арешт генерала О.ПУКАЧА - “це принципово важливий крок у цьому розслідуванні”. Вона додала, що, “судячи з доказів, матеріалів справи і свідчень міліціонерів, які вже зараз відбувають покарання, (О.ПУКАЧ) безпосередньо брав участь у вбивстві і безпосередньо душив Георгія за допомогою цих міліціонерів... Тобто, він безпосередній убивця”.

М.ГОНГАДЗЕ наголосила: “Поки що питання замовника залишається відкритим”. За її словами, якщо О.ПУКАЧ назве замовників, то важливо буде “зібрати всю доказову базу, яка б могла допомогти і дати шлях для висунення обвинувачення замовникам цього вбивства”.

За словами М.ГОНГАДЗЕ, “усе залежить від професійності Генеральної прокуратури”. “Я вважаю, що дуже важливо, щоб слідча група Генеральної прокуратури була підсилена. Дуже принципово, щоб до неї були залучені ті люди, які до цього розслідували цю справу (які були тими, хто передав матеріали до суду щодо трьох міліціонерів, тому що вони володіють великою кількістю інформації у цьому процесі). І якщо справді буде достатньо політичної волі, то будуть висунуті звинувачення замовникам”, - наголосила М.ГОНГАДЗЕ.

На запитання: “Деякі експерти вже сьогодні висловили думку, що невипадково так сталося, що це затримання відбулося саме зараз, коли виборча кампанія ось-ось стартує. Чи Ви в цьому якийсь зв’язок бачите?” М.ГОНГАДЗЕ відповіла: “Зв’язок лише в тому, що вбивство Георгія – це політичний злочин і що в цій справі замішано дуже багато політичних сил”.

За її словами, “оскільки ці політичні сили сваряться між собою, це завжди було засобом для того, щоб відкрити і оприлюднити нову інформацію у цій справі”. “Тому цей політичний зв’язок спостерігається дуже конкретно”, - додала вона.

Водночас М.ГОНГАДЗЕ зауважила: “Чи було це зроблено спеціально сьогодні, тому що почався політичний процес – сказати не можу”.

“Але те, що це справа політична – однозначно, і що вона вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів – це теж однозначно”, - сказала М.ГОНГАДЗЕ.