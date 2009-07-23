Донецькі шахтарі вимагають виплатити заборгованість із зарплати

Працівники «Донецької вугільної енергетичної компанії» (ДВЕК) проведуть акцію протесту, вимагаючи виплати боргів із заробітної плати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості (ППВП), таке рішення було ухвалене на позачерговому засіданні президії Донецької територіальної організації ППВП.

За попередніми даними, в акції протесту – пікетуванні Донецької облдержадміністрації - візьмуть участь не менш як 200 працівників державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія».

Голова Донецькою терорганізації Укрвуглепрофспілки Євген БОНДАРЕНКО уточнив, що вимога до влади – своєчасність виплати заробітної плати. Він відзначив, що через постійні затримки з оплатою відвантаженого вугілля держпідприємством «Вугілля України» у ДП «ДВЕК» несвоєчасно виплачується зарплата, з`явилися серйозні проблеми з придбанням необхідних матеріалів і устаткування, із забезпеченням нормального виробничого процесу на шахтах, що може призвести до його згортання або повної зупинки.

За словами Є.БОНДАРЕНКА, станом на 20 липня працівникам шахт «ДВЕК» було виплачено тільки 77% нарахованої зарплати за травень, працівники інших структурних підрозділів, що входять до складу «ДВЕК», за травень взагалі не одержали ні копійки.

Загальна заборгованість по зарплаті працівникам «Донецької вугільної енергетичної компанії» тільки за травень складає 18,7 млн. грн.

Донецька територіальна організація ППВП звернулася до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і міністра вугільної промисловості Віктора ПОЛТАВЦЯ (лист № 188/4 від 14.07.2009) з проханням терміново втрутитися в ситуацію, відзначив Є.БОНДАРЕНКО. Він наголосив, що гірники звернулися до них, «щоб не допустити переходу від цивілізованого розв’язання проблеми у стихійний і некерований процес з боку доведених до крайнощів працівників і членів їх сімей».

Але реакції, за його словами, на жаль, не було, і 20 липня на засіданні президії теркому було ухвалено рішення про пікетування Донецької облдержадміністрації.

Як сказав Є.БОНДАРЕНКО, загроза проведення акції протесту змусила владу «заворушитися» - 21 липня всім працівникам ДП «ДВЕК» було виплачено заборгованість за травень.

«Керівництво країни і вугільної галузі розраховували, мабуть, те, що, виплативши людям травневу зарплату, вони «вгамують» шахтарський гнів і зірвуть протестні виступи гірників», - сказав Є.БОНДАРЕНКО.

Проте, згідно з положенням колективного договору, до 15 липня працівники ДП «ДВЕК» мали вже одержати аванс за червень, тобто, у донецьких шахтарів продовжує зростати заборгованість по зарплаті, зазначив Є.БОНДАРЕНКО.

Він підкреслив, що гірники більше не вірять обіцянкам, і якщо найближчим часом людям не виплатять червневий аванс, то 28 липня о 10.00 працівники ДП «ДВЕК» прийдуть вимагати його до Донецької облдержадміністрації.