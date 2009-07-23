Мельниченко підозрює, що Пукача привезли до України з-за кордону

13:21, 23 липня 2009
Права людини
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Версія екс-охоронця Кучми

Колишній охоронець екс-президента України Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО не вірить у те, що затриманий 21 липня у Житомирській області колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ тривалий час міг перебувати на території України.

Про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив в інтерв`ю УНІАН.

«Мені насилу віриться, що О.ПУКАЧ перебував в Україні і про це не знали правоохоронні органи», - сказав він, і пояснив, що у разі, якщо вважати правдивою версію перебування О.ПУКАЧА в Україні, то це йде не на користь української правоохоронної системи.

«Припустимо, О.ПУКАЧ дійсно проживав в селі на Житомирщині. Тоді про це за службовими обов`язками мав знати дільничний, у веденні якого знаходиться цей населений пункт. Якщо він цього не знав, то виникає питання про відповідність посаді його керівництва, зокрема міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКО, оскільки людина, що проходить у резонансній справі, тривалий час перебувала у міжнародному розшуку, а міліція не прикладала зусиль, щоб встановити його місцезнаходження», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Водночас він не виключив варіанту, що О.ПУКАЧА привезли до України з-закордону. За словами екс-охоронця Л.КУЧМИ, у такому разі, ймовірно, розігрується «певна політична карта».

Як сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, на даний момент йому досить складно припустити, якою буде подальша доля справи Гонгадзе.

На його думку, сьогодні було б логічно, щоб генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО вніс подання до Верховної Ради на притягання до кримінальної відповідальності голови парламенту Володимира ЛИТВИНА, голос якого, зокрема, фігурує на аудіозаписах, зроблених у кабінеті Л.КУЧМИ.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО гіпотетично припустив, що у разі, якщо парламент, зокрема фракція БЮТ, проголосує за притягання до кримінальної відповідальності В.ЛИТВИНА, то це автоматично означає розвал існуючої коаліції, що, на його думку, на даний момент не вигідно БЮТ.

 

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