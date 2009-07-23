Розгляд справи за скаргою п`яти співробітників міліції, які побили офіцера прикордонних військ

28 липня о 16-00 в Печерському суді Києва (вул. Хрещатик,42-а, суддя Супрун Галина Борисівна) слухатиметься справа за скаргою п`яти співробітників міліції, які побили офіцера прикордонних військ Валентина Колійчука в Житомирі 18 березня 2008 року, - на постанову Генпрокуратури про порушення кримінальної справи (проти міліції, справа по факту). Довідки за телефоном - 38-050-947-5564.