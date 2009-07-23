В Одесі проходить літня школа з інтелектуальної власності

В Одесі розпочала роботу Міжнародна літня школа Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття двотижневої літньої школи відбулося 20 липня. Школа працюватиме до 30 липня.

Літня школа ВОІВ - це двотижневий захід інтенсивного навчання, який охоплює базові аспекти інтелектуальної власності. Її проведення ініційовано Держдепартаментом інтелектуальної власності спільно із Всесвітньою академією Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) у рамках програми професійного розвитку.

Як зазначив голова Державного департаменту інтелектуальної власності Микола ПАЛАДІЙ, літня школа пропонує унікальну освітню програму з різних аспектів інтелектуальної власності. Її місія полягає у наданні можливості студентам старших курсів і молодим професіоналам поглибити знання в сфері інтелектуальної власності, дати оцінку інтелектуальній власності як інструменту економічного, соціального, культурного та технологічного розвитку суспільства, показати роль ВОІВ у глобальному адмініструванні інтелектуальної власності. При цьому Україна стала сьомою, а Росія восьмою країною, де проходять подібні школи.

"Суттєвим аспектом, - підкреслив М.ПАЛАДІЙ, - став той факт, що робочою мовою літньої школи є англійська, і це дозволило залучити до участі студентів та викладачів з 11 країн світу". Він висловив сподівання, що літня школа з інтелектуальної власності стане щорічним традиційним заходом в Україні.

Помічник декана Всесвітньої академії ВОІВ Гао ХАНГ ознайомила з програмою школи, яка складається з лекцій експертів у галузі інтелектуальної власності з України та інших країн. До програми включено також проведення «ділових ігор» та групових дискусій по окремих аспектах інтелектуальної власності. Учасники школи, які успішно завершать навчання, отримають сертифікат, - повідомила Г.ХАНГ.

"Організація літньої школи в Україні під егідою ВОІВ, Держдепартаменту інтелектуальної власності та Одеської національної юридичної академії сприятиме підвищенню позитивного іміджу України, розвитку системи освіти в сфері інтелектуальної власності, підвищенню поінформованості міжнародної спільноти", - зауважила Г.ХАНГ.

Як зазначають організатори, ця школа є однією з найвідоміших навчальних програм зі співпраці молоді з різних країн світу. Як засвідчила робота попередніх подібних шкіл, які відбулися у Мексиці, Південній Кореї, Таїланді, Хорватії, Швейцарії, така форма навчання є форумом для взаємодії та діалогу між учасниками.

"Метою літньої школи є популяризація й утвердження нових знань серед молоді", - говорить старший викладач Всесвітньої академії ВОІВ Тшіманга КОНГОЛО. Він наголосив на тому, що в України є всі необхідні елементи, щоб бути приймаючою стороною для проведення такого заходу. Одеська національна юридична академія вже тривалий час співпрацює з Держдепартаментом інтелектуальної власності та Українським інститутом промислової власності, тому Україна – серед перших країн, де відбувається робота літньої школи.

Оцінюючи атмосферу, яка склалася у школі, Т.КОНГОЛО зауважив, що багато студентів уже були знайомі заочно за допомогою мережі Інтернет, а в Одесі вони побачилися вперше.

Під час навчання студенти дізнаються багато нового про розвиток інтелектуальної власності в усьому світі. Крім того, слухачі отримають важливі знання та налагодять корисні зв’язки і, можливо, через кілька років вони продовжуватимуть працювати у сфері інтелектуальної власності або у галузі, тісно пов’язаній з нею.

За словами організаторів, літня школа – це можливість зібрати одночасно в одному місці тих, хто може розповісти про перспективні знання у галузі інтелектуальної власності, і тих, кому цікаво дізнатися більше, ніж навчають у вузах. "Це трохи схоже на літній табір, де цікаві люди зібралися разом, щоб поділитися знаннями, ідеями тощо. Крім того, це додаткова можливість побачити світ і розширити кругозір. Саме на це звернули увагу у відгуках про школу її учасники з різних країн", - заявляють вони.

Бінгол Ікай ХУСЕЙН (Туреччина): «В Одесу я закохався з першого погляду. У ній відчувається неймовірний історичний дух, захоплює архітектура і, звісно, подобаються люди - тут всі усміхаються. У кожній людині я бачу душу міста. Що стосується самої школи, то я не очікував, що наші класи матимуть таке чудове обладнання. Ми вже познайомилися з двома лекторами – Хао Ган з ВОІВ та В’ячеславом Слободянюком з Київського державного університету. І вже з перших лекцій можна стверджувати, що завдяки такій організації взаємодії викладачів і студентів наше навчання буде ефективним».

Яна ЦИГАНКОВА (Російська Федерація): «Я юрист, працюю в галузі інтелектуальної власності понад два роки, і вирішила розширити коло знань, познайомитися з колегами з різних країн і покращити свою англійську. Щодо цього курсу можу сказати, що місце обрано вдало, оскільки можна поєднувати навчання з відпочинком, а це сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Мені відомо, що подібна школа незабаром відкриється і в Росії, але вирішила пройти курс навчання саме в Україні».

Алла БОЧАРОВА (Україна): «Мені тут цікаво, думаю далі буде ще цікавіше. Я вже прослухала декілька лекцій, очікую на інші не менш змістовні доповіді. Я працюю в сфері інтелектуальної власності та сподіваюся, що нові знання, які я отримаю, підвищать мою кваліфікацію. А ще важливим для мене також є обмін досвідом з представниками інших країн, який я застосую у власній роботі. З розмов з іноземними колегами - слухачами школи я зрозуміла, що в Україні ця сфера знаходиться на високому рівні».