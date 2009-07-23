Брифінг, присвячений помилуванню тайської ув‘язненої, українки Вікторії Мамонтової

24 липня - 11-00 - Брифінг, присвячений помилуванню тайської ув‘язненої, українки Вікторії Мамонтової. Учасники: Уповноважений з прав людини Ніна Карпачова, вітчизняні дипломати, Вікторія Мамонтова та її мати Тетяна Михайлова (конференц-зал Секретаріату Уповноваженого з прав людини, вул. Інститутська, 21/8). Потрібна акредитація. Телефони: 253-75-23, 253-11-35 до16-00 23 липня.

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