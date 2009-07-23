Прес-конференція щодо причетності колишнього генерала МВС Олексія Пукача до загибелі В’ячеслава Чорновола у 1999 році

24 липня - 14-30 - В медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція народного депутата України Тараса Чорновола щодо причетності колишнього генерала МВС Олексія Пукача до загибелі В’ячеслава Чорновола у 1999 році. Під час прес-конференції також буде дана оцінка поточним політичним подіям в країні та прогноз на політичну осінь (вул.Стрітенська, 2/8). Акредитація на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: 8(068) 346 39 41.