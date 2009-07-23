У Пущі-Водиці простим українцям не місце?

Жителі смт Пуща-Водиця заявляють про бездіяльність правоохоронних органів Оболонського району Києва й посадовців Оболонської районної державної адміністрації в ситуації зі спробою позбавлення їх права власності на землю й нерухомість.

Про це повідомив правозахисник Олександр ВОЗНЮК - представник інтересів постраждалих жителів Пуща-Водиці Аліси ХУДОЛІЙ і Надії ТОЛМАЧОВОЇ, сьогодні в ході прес-конференції в УНІАН.

За його словами, прокуратура Оболонського району «не захищає інтереси громадян, а лобіює інтереси приватних структур шляхом подачі позовів».

Зокрема, А.ХУДОЛІЙ повідомила, що прокуратура Оболонського району подала позов до її сім`ї про позбавлення права власності на землю (площею 10 соток і 40 соток, що знаходяться в землекористуванні) й будинок, в якому проживає 5 людей, включно з маленькою дитиною й батьком-інвалідом. Вона продемонструвала документи, що свідчать про її право власності на землю й будинок.

О.ВОЗНЮК пояснив, що підставою для позову проти мешканки Пуща-Водиці стало рішення Київської міськради, яка в 2006 році відвела земельну ділянку в цьому селищі площею 22 га приватному підприємству. При цьому у відведену підприємству територію увійшов будинок із ділянкою А.ХУДОЛІЙ.

За даними правозахисника, Оболонський райсуд вирішив справу на користь прокуратури. Зараз, після подачі апеляції з боку А.ХУДОЛІЙ, справу направлено на повторний розгляд у суді.

У свою чергу Н.ТОЛМАЧОВА повідомила, що її хочуть виселити з будинку по вул. Червонофлотській, 5-б, де вона прожила 36 років. Всього в одноповерховому будинку поквартирного заселення, площа земельної ділянки під яким становить близько 50-60 соток, проживає 6 сімей. Раніше він належав санаторію «Перше травня», в 50-60-х роках мав статус гуртожитку, а сьогодні – статус житлового будинку.

За її словами, Оболонська райдержадміністрація не дозволяє жителям будинку приватизувати квартири.

Н.ТОЛМАЧОВА зазначила, що 20 лютого представники Оболонської РДА склали акт і встановили, що будинок, в якому силами мешканців зроблено ремонт, не придатний до проживання. При цьому жителі будинку не пустили представників районної влади в свої квартири через побоювання, що «статус будинків зведуть до нульового й зроблять будинок непридатним для проживання».

Правозахисник зазначив, що до таких схем «дерибану землі» причетні депутати від БЮТ, оскільки вартість землі в селищі становить 30-50 тис. дол. за сотку.

За словами О.ВОЗНЮКА, скільки б потерпілі не зверталися до правоохоронних органів, органів державної влади - скрізь отримували одні відписки.

«Ми робимо заяву, щоб звільнити з посади прокурора Оболонського району за його бездіяльність. А також із вимогою залучити суддю Оболонського району ВОЛКОВА до відповідальності», - сказав правозахисник.