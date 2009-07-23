Суд скасував кримінальну справу проти печерського служителя Феміди

Прокуратура Києва оскаржила в Апеляційному суді столиці постанову судді Голосіївського райсуду щодо скасування кримінальної справи, порушеної проти його колеги з Печерського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, за винесення явно неправосудних рішень прокуратура порушила кримінальну справу стосовно судді Печерського районного суду столиці. Згаданий суддя виніс незаконні рішення у двох цивільних справах. Він двічі змінив цільове призначення земельних ділянок і двічі, в порушення вимог Цивільного процесуального кодексу України, незаконно визнав право власності на земельні ділянки загальною площею 6,7 га, розташовані на Французькому бульварі в Одесі. Згідно зі ст.114 ЦПК України, позови з приводу нерухомого майна, яке розташоване в одному місті, не може розглядати суд іншого міста.

За скаргою судді Печерського райсуду його колега – суддя Голосіївського районного суду Києва, скасував постанову про порушення кримінальної справи з посиланням на те, що матеріали, зібрані для її порушення, “є недостатніми”.

Столичною прокуратурою внесено апеляцію на вказану постанову Голосіївського районного суду.