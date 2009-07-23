Суд скасував кримінальну справу проти печерського служителя Феміди

17:24, 23 липня 2009
Права людини
0 0

Рука руку миє?

Прокуратура Києва оскаржила в Апеляційному суді столиці постанову судді Голосіївського райсуду щодо скасування кримінальної справи, порушеної проти його колеги з Печерського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, за винесення явно неправосудних рішень прокуратура порушила кримінальну справу стосовно судді Печерського районного суду столиці. Згаданий суддя виніс незаконні рішення у двох цивільних справах. Він двічі змінив цільове призначення земельних ділянок і двічі, в порушення вимог Цивільного процесуального кодексу України, незаконно визнав право власності на земельні ділянки загальною площею 6,7 га, розташовані на Французькому бульварі в Одесі. Згідно зі ст.114 ЦПК України, позови з приводу нерухомого майна, яке розташоване в одному місті, не може розглядати суд іншого міста.

За скаргою судді Печерського райсуду його колега – суддя Голосіївського районного суду Києва, скасував постанову про порушення кримінальної справи з посиланням на те, що матеріали, зібрані для її порушення, “є недостатніми”.

Столичною прокуратурою внесено апеляцію на вказану постанову Голосіївського районного суду.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter