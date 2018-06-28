Бруно у диму

Вчора в одному з приватних кінотеатрів столиці, де мав відбутися неофіційний показ забороненого в Україні фільму “Бруно”, невідомі кинули димову шашку. Такий чином показ стрічки було зірвано.

Спрацювала протипожежна сигналізація, а згодом в будівлі погасло світло. Люди покинули приміщення. Ніхто при цьому не постраждав.

За інформацією організаторів вечора, близько півночі світло у приміщенні з`явилося і показ комедії відновили. При цьому виявилося, що зникла велика сума грошей, ноутбук та особисті речі учасників показу.

”Бруно” - фільм за участю британського коміка Саші Барона Коена, де він грає роль австрійського журналіста-гея і ставить в ніякові ситуації всіх, кому доведеться з ним зіткнутися.

23 липня мав розпочатися показ в українських кінотеатрах, однак у Міністерстві культури і туризму України вирішили, що фільм "Бруно" "містить художньо невиправдану демонстрацію статевих органів і відносин, гомосексуальних статевих актів у відверто натуралістичній формі, показ гомосексуальних збочень, ненормативну лексику, прояви садизму, антисоціальної поведінки, яка може завдати шкоди моральному вихованню громадян".

23 липня відбулася офіційна прем’єра стрічки в Росії.

Фільм "Бруно" в Нідерландах дозволено для перегляду з 12 років, в Ісландії - з 14 років, у скандинавських країнах - з 15-16 років, в Австрії та Португалії - з 16 років, у Сполучених Штатах Америки - з 17 років у супроводі дорослих. До слова, в США фільм “Бруно” б’є рекорди касових зборів.

В ході прес-конференції перед початком неофіційного показу журналісти, редактори провідних українських видань, зірки та актівісти громадських організацій хотіли довести, що фільми Саші Барона Коена – це гостра соціальна сатира, а не порно.

"Люди, які оцінювали фільм "Бруно", - це "люди "радянської закалки", які орієнтувалися на свій смак і свої комплекси", - заявила експерт-кінознавець Аксинія КУРІНА.

Фото Володимира Гонтара , УНІАН