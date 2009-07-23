Чорновіл заявляє, що Пукач стежив за його батьком у день загибелі

Народний депутат України від Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ заявляє, що колишній начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ стежив за його батьком В`ячеславом Чорноволом у день загибелі 25 березня 1999 року.

Про це В.ЧОРНОВІЛ заявив в інтерв’ю УНІАН.

"Я пригадую, - сказав Т.ЧОРНОВІЛ, - коли йшло ще перше розслідування, слідча комісія, зокрема при Русі, і багато людей, які мали відношення до силових структур, підходили тишком, давали інформацію, що О.ПУКАЧ особисто координував стеження за батьком, його машиною у Кіровограді. Пізніше надійшла інформація, яку я трактую як недоведену, що у машині, яка супроводжувала їх всю дорогу і зникла, буквально, за кілька хвилин перед самою аварією, знаходився сам О.ПУКАЧ". За словами Т.ЧОРНОВОЛА, про це згадує і Геннадій УДОВЕНКО (який їхав у машині за В.Чорноволом – УНІАН).

Тобто з’явилася пряма прив’язка О.ПУКАЧА до справи щодо загибелі лідера НРУ В.ЧОРНОВОЛА, каже його син. "Я про це час від часу згадував, журналістам у тому числі, проте особливо на цьому не акцентував, бо ж ніхто не сподівався, що О.ПУКАЧ колись опиниться в руках українського правосуддя", - каже він.

"Зараз, коли він опинився тут, це дає серйозні підстави надіятися, що в справі В’ячеслава Чорновола будуть певні зрушення", - говорить Т.ЧОРНОВІЛ.

Він додав, що сьогодні направив звернення до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, аби О.ПУКАЧ "обов’язково був допитаний не тільки у справі Гонгадзе, а й у справі Чорновола. І щоб обов’язково були виконані всі слідчі дії".

При цьому Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що інформація щодо затримання О.ПУКАЧА "вся якась половинчаста… Людина, яку показували на екрані, аж зовсім не схожа на того О.ПУКАЧА, якого я знав: самовпевненого, годованого, пихатого. Я побачив заляканого, дуже дивного чоловіка". Водночас, депутат говорить, що, "мабуть, це й справді він. Не думаю, аби вже настільки блефувала прокуратура й СБУ, і якусь сторонню особу називали О.ПУКАЧЕМ. Але як він з’явився в Україні, на якій основі, для чого? Відповіді в мене на це немає".

Він пригадав "заяви нашого Президента й багатьох інших, начебто Пукач перебуває в Ізраїлі. Чому він повернувся в Україну, для чого був зроблений такий спектакль? Відповіді я на це не маю", - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Як повідомляв УНІАН, О.ПУКАЧ, обвинувачений у справі про вбивство Г.Гонгадзе, був затриманий ввечері 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області, доставлений до Києва і допитаний. 22 липня стало відомо, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства журналіста, однак слідчі дії проти цих людей органами СБУ поки не проводяться. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.

В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.

23 січня 2009 року народні депутати з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ярослав КЕНДЗЬОР та Ігор СТОЙКО заявили, що мають дані від свідків про те, що В.Чорновіл та його водій Євген Павлов після зіткнення з вантажівкою були живі, але їх «добила» кастетом невідома особа. Я.КЕНДЗЬОР наголосив, що судмедексперти зафіксували той факт, що на черепі і В.Чорновола, і Є.Павлова містяться «лінійні чотири удари, які могли бути зроблені ззовні… зокрема кастетом».

Як зазначив Я.КЕНДЗЬОР, встановлено, що 25 березня 1999 року в Кіровоградській області за В.Чорноволом здійснювалися негласні заходи спостереження, якими керував один із високопосадовців Департаменту ДАІ МВС України.

24 січня у прес-службі Генпрокуратури повідомили, що відомство проводить перевірку інформації щодо насильницької смерті В.Чорновола та його водія Є.Павлова після зіткнення з вантажівкою 25 березня 1999 року.

ГПУ висловлювала намір провести ексгумацію тіла В.Чорновола, однак на це потрібен дозвіл родичів.