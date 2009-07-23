Словаччина запроваджує штраф за використання у держструктурах мови нацменшин
18:53, 23 липня 2009Права людини
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Штраф за використання у держструктурах мови нацменшин запроваджує Словаччина. Новий закон має набрати чинності першого вересня. Його порушення коштуватиме до п`яти тисяч євро.
У понеділок парламент Угорщини закликав Братиславу скасувати цей закон, бо з п`яти мільйнів населення країни 500 тисяч - етнічні угорці. У МЗС Словаччини кажуть, що новий закон не порушує європейських норм і не обмежує використання мови нацменшин. Своєю чергою німецький депутат Європарламенту міхаель Галер заявив, що Словаччина таки порушує норми Євросоюзу та ігнорує рекомендації Ради Європи.
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