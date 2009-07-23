Росія припинила виплату компенсацій за рішеннями Страсбурга

Росія на невизначений термін припинила виплату грошових компенсацій у справах, програних нею в Європейському суді з прав людини у Страсбурзі.

Як передає радіо "Свобода", про це повідомила фахівець Апарату Уповноваженого Російської Федерації при Європейському Суді з прав людини Олена МАЙБОРОДА, пославшись на те, що кошти, виділені Міністерством фінансів РФ на цю статтю витрат, закінчилися місяць тому і найближчим часом нових надходжень не передбачається.

Раніше незалежний журналіст Сергій КУЗНЕЦОВ, що виграв 23 жовтня 2008 р. справу за скаргою №10877/04, заявляв, що влада Російської Федерації "демонстративно не виконує рішення Європейського суду з прав людини".

26 лютого 2009 р. Міністерство юстиції РФ направило С.КУЗНЕЦОВУ повідомлення про готовність перевести на його рахунок належну суму, проте 9 червня повідомило, що "виплата справедливої компенсації не може бути зроблена через невірно вказані реквізити банківського рахунку".

Як підкреслюють в Апараті Уповноваженого Російської Федерації при Європейському Суді з прав людини, потік справ, програних Росією своїм громадянам, зростає "неухильно", а суми компенсацій, призначені до виплати стають "астрономічними".