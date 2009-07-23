В Азербайджані арештували двох опозиціонерів

В Азербайджані заарештовано двох активістів опозиційних сил - Еміна АБДУЛАЄВА і Аднана ГАДЖІЗАДЕ.

Про це УНІАН повідомили в інформаційній службі Молодіжного правозахисного руху (МПР).

За даними МПР, хлопців жорстоко побили в кафе, а після їхнього звернення в міліцію без підстав забрали у в`язницю. Тепер на них чекає суд. Хлопцям загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Як інформують правозахисники, Е.АБДУЛАЄВ та А.ГАДЖІЗАДЕ є активними учасниками опозиційних сил в Азербайджані. Молодіжні опозиційні сили Баку працюють над тим, щоб звернути увагу громадськості Європи і світу на порушення прав людини азербайджанською владою.

"Азербайджан пам`ятає, як зусиллями громадських активістів зі всього світу до закону Азербайджану про неурядові громадські організації не були прийняті скандальні положення, які фактично зробили б неможливою роботу НУО в країні", - йдеться у повідомленні МПР. Правозахисники закликають світову спільноту підтримати молодіжних лідерів і в цей раз.