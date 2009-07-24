Адвокат каже, що Пукач буквально напрошувався на затримання

Колишній начальник кримінальної розвідки МВС Олексій Пукач протягом останніх трьох-чотирьох місяців докладав усіх зусиль, для того щоб його заарештували.

Про це заявив адвокат затриманого Сергій Осика в ефірі 5 каналу, посилаючись на слова самого Пукача.

"Він сказав, що їздив до Києва, їздив в інші області...Він чекав цього затримання ще два місяці назад", - зазначив адвокат.

"Зі слів Пукача мені стало відомо, що він спеціально робив дзвінки, спеціально приходив до тих людей, чиї телефони знаходяться на прослуховуванні. Пукач принципово зайняв позицію, щоб його затримали", - заявив Осика.

Він вважає, що "ніхто насправді не шукав Пукача". "Про нього забули і громадську думку сформували так, що Пукача вбито, Пукач виїхав за кордон, і його гіпотетично і фізично немає в Україні", - сказав адвокат.

"Я знаю Пукача протягом уже певного часу і це життєрадісна людина, і коли я побачив, що він лежить на землі і з ухмилкою говорить його прізвище, ім`я, по батькові, то складається враження, що це все було інсценувано", - зазначив він.

"Він мені сказав: я хочу покласти край цій брехні, цим подіям, які навколо мене, і розібратися з цією справою об`єктивно", - заявив Осика.

Коментуючи свідчення засуджених виконавців убивства Георгія Гонгадзе, які говорили про те, що Пукач забрав особисті речі журналіста, адвокат заявив: "Одна з версій Пукача така: здебільшого мене обмовили".

"Коли давалися свідчення фігурантами по тій справі, позиція слідства була наступна - Пукача вже немає, він поїхав, він убитий, його знищили, так що валіть на нього все, що можна", - вважає Осика.

Адвокат зазначив, що безпека Пукача забезпечується на високому рівні: "Його охороняє підрозділ Альфа. Я перший раз бачив такі запобіжні заходи. Стояли снайпери, дивилися у біноклі, переглядали машини, заглядали у всі залізні ящики".

Крім того, Осика вважає, що свідчення Пукача можуть використовуватися для того, щоб впливати на політичну ситуацію, і на ситуацію у передвиборчій кампанії".

"Зараз можна домовиться з Пукачем, щоб він назвав будь-яке прізвище. У тій чи іншій мірі репутація цієї людини буде поставлена під удар, але довести це буде дуже важко", - сказав він.

Українська правда