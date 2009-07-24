Пукач переказав через адвоката, що ”поки що” нічого не свідчив

Колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексій ПУКАЧ заявляє, що не називав слідству замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе, а також не давав свідчень щодо того, де перебуває голова убитого журналіста.

Про це в прямому ефірі 5 каналу заявив адвокат О.ПУКАЧА Сергій ОСИКА, посилаючись на сьогоднішню бесіду зі своїм підзахисним.

Зокрема, за словами адвоката, О.ПУКАЧ заявив, що інформація про те, що він назвав замовників убивства і місце, де перебуває голова Г.Гонгадзе, яка широко розійшлася у ЗМІ, не відповідає дійсності, що “він цього не говорив, не робив”.

Адвокат підкреслив, що, роблячи цю заяву, він керується тією інформацією, яку отримав сьогодні під час зустрічі з О.ПУКАЧЕМ.

За словами С.ОСИКИ, він двічі перепитував підзахисного щодо озвучених у ЗМІ згаданих заяв, і той відповів: “Я такої інформації не надавав, вона не відповідає дійсності”.

На запитання адвоката, чи має намір О.ПУКАЧ дати таку інформацію, останній, за словами С.ОСИКИ, заявив: «Ні», однак додав: «Поки».

Як повідомляв УНІАН, учора заступник голови СБУ – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Василь ГРИЦАК повідомив, що затриманий напередодні О.ПУКАЧ визнав свою безпосередню участь у вбивстві Г.Гонгадзе і назвав замовників вбивства, але поки слідчі дії стосовно них не проводяться. Разом із тим В.ГРИЦАК відмовився називати будь-які прізвища, пославшись на таємницю слідства.

Також, за словами В.ГРИЦАКА, О.ПУКАЧ признався, що знає місце, де лежить голова журналіста і пообіцяв показати це місце.

Довідка УНІАН. Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді 2000 року в Таращанському лісі було знайдене тіло без голови, яке в результаті декількох експертиз було визнано останками Г.Гонгадзе.