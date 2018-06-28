Суд заборонив міліціонерам знищувати паспорти громадян України

Анатолій Клепіков – людина з двома громадянствами – українським та канадським. І не приховує цього. Він має паспорт громадянина Канади. А от його український паспорт був знищений співробітниками МВС і поновлювати його ніхто не збирався. Залишився один вихід – звернутися до суду за захистом свої прав.

Українська Гельсінська спілка з прав людини вже писала про те, що коли українець виїздить за кордон на постійне місце проживання – громадянства він не втрачає. Проте його паспорт громадянина України вилучають та знищують, адже так розпорядилося МВС.

У наказі Міністра внутрішніх справ України № 1603 від 21.12.2004 зазначено: «Підлягає також вилученню в таких осіб та знищенню в установленому порядку паспорт громадянина України з відміткою про зняття з реєстраційного обліку».

Анатолій Клепіков звернувся до Київського адміністративного суду з вимогою визнати незаконним та скасувати вищевказаний наказ в частині вилучення та знищення в установленому порядку паспорта громадянина України з відміткою про зняття з реєстраційного обліку.

З цього приводу адміністративний суд виніс постанову, де зазначив, що «паспорт є власністю громадянина України», а згідно з частиною 4 ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Також суд звернув увагу на те, що поняття «паспорт громадянина України» не є тотожним поняттю «бланк паспорта». А Положення про паспорт громадянина України містить припис, яким передбачено можливість знищення бланків паспортів, однак не містить припису про можливість знищення паспорта громадянина України.

В постанові йдеться і про те, що у разі вилучення і знищення паспорта громадянина України порушуються як його право власності на паспорт, так і інші права, гарантовані Конституцією, реалізація яких залежить від наявності паспорта (виборчі права, право на підприємницьку діяльність, соціальний захист та допомогу).

Судом встановлено, що зміст наказу № 1603 від 21.12.2004 про знищення паспорту громадянина України, порушує Конституцію України та цілий ряд законів та положень. Відповідно, абзац 4 пункту 7 Наказу МВС від 21.12.2004 року, де зазначено про можливість знищення паспорта громадянина України, визнано незаконним та не чинним.

З надійних джерел УГСПЛ стало відомо, що МВС підготувало апеляційну скаргу.

Звісно, ніхто з високопосадовців цього міністерства не визнає те, що ними тривалий час порушувалися права людини. І тим більше не вибачиться і не подякує Анатолію Клєпікову, який люб’язно вказав на помилки міністерства. Стратегія держави зрозуміла – тягнути час.

А доки рішення не вступило в законну силу, паспорти громадян України, їх власність, продовжують знищувати.

Марина Говорухіна, Українська Гельсінська спілка з прав людини

Дивіться також: Чому МВС вилучає та знищує паспорти громадян України?