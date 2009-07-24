Вузи стогнуть: абітурієнти подають документи одразу до 50 комісій

Нові правила вступу до вищих навчальних закладів України відкривають можливості для корупції та фальсифікації результатів вступної кампанії-2009. Про це пише тижневик «Коментарі:», посилаючись на аналіз інформації на сайті Міністерства освіти і науки «Конкурс», проведений працівниками аналітичного відділу медіа-холдингу «Еволюшен медіа».

Як відзначає видання, дуже суттєво впливає на перебіг нинішньої кампанії надане абітурієнтам право подавати копії документів на необмежену кількість спеціальностей до різних ВНЗ. Очевидно, розробники правил вступу сподівалися, що ця кількість обмежуватиметься здоровим глуздом і фізичними можливостями вступників, однак вони помилилися.

Аналіз даних он-лайн-системи «Конкурс» показав, що абітурієнт Олександр М. станом на 22 липня подав документи до 61 приймальної комісії, троє абітурієнток подали документи до більш як 50 комісій. Ще 35 вступників подали документи від 40 до 51 разу, 181 - від 30 до 39 раз, 1333 - від 20 до 29 раз, а 13276 абітурієнтів - від 10 до 19 раз.

У 205 тисяч абітурієнтів кількість поданих комплектів документів не сягнула і десяти раз, причому менше третини з них - близько 65 тисяч вступників - подавали документи лише раз.

Залишається лише поспівчувати ректорам, пишуть «Коментарі:», які після підбиття підсумків конкурсів сертифікатів будуть з жахом спостерігати, як «сиплються» цілком пристойні зараз прохідні бали до очолюваних ними ВНЗ. Бо більшість вступників, які є у списках, оригінали своїх атестатів до них не принесуть. Як відомо, за чинними цього року правилами прийому до ВНЗ, ті, хто подав оригінали документів, а не копії, зараховуються на навчання після закінчення конкурсу сертифікатів, навіть якщо їхні конкуренти, що подали на цей момент лише копії, можуть похвалитися вищими балами, відзначає видання.

Крім того, аналіз даних системи «Конкурс» показав, що 9057 абітурієнтів подали до приймальних комісій більше одного оригіналу атестату про середню освіту. Очевидно, резюмують «Коментарі:», у багатьох приймальних комісій склалося враження, що вони володіють оригіналами документів певних випускників - у той час, коли насправді ці оригінали у них відсутні. Як склалося таке масове враження - чи просто навіяло, чи його хтось сформував - питання не до засобів масової інформації, а до правоохоронних органів, відзначає видання.