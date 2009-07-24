Пукача можуть шантажувати малолітньою позашлюбною дитиною?

Справа Георгія Гонгадзе ніколи не буде розкрита, якщо не знайдуть голову убитого журналіста. Таку думку в інтерв`ю "Лівому берегу" висловив високопоставлений представник спецслужб, ім`я якого газета не розкриває.

Коментуючи затримання генерал-лейтенанта міліції Олексія ПУКАЧА - головного обвинуваченого в організації вбивства журналіста, представник спецслужб сказав: "У слідства був єдиний шанс - спробувати "закріпитися на голові" (пробач за цинізм). Причому робити це треба було у першу ж годину після затримання. Вилучати голову з понятими, зі зйомкою на відеокамеру. Після цього - пускати адвокатів. Кого завгодно".

По переконання співрозмовника "ЛБ", якщо адвокати "увійдуть до справи, яка "без голови", - хана справі. Є голова убитого журналіста - є результат. Адже лише одержавши голову і встановивши реальний факт загибелі Гонгадзе, слідство може забезпечити процесуальну основу для подальших дій - арештів, висунення звинувачень тощо".

Але він думає, "що це навряд чи вдасться. ПУКАЧА посадять як виконавця, і справа буде закрита. А ми так і не дізнаємося усієї правди".

За його словами, є два варіанти поведінки О.ПУКАЧА на слідстві. "Варіант перший. Він шість років жив у підпіллі і психологічно готував себе до затримання і розмови зі слідчим. Адже він юрист, і непогано знає Карно-процесуальний кодекс. Він знає, що звинувачення йому висунуте заочно, на підставі показань свідків - трьох працівників міліції. Прямих доказів проти нього немає. А звинувачення, що базуються виключно на показаннях свідків, могли "проканати" в 1937-му, але не зараз. Адже досі не доведено, що існує труп. Навіть голову не знайшли! А де гарантія, що під час очної ставки засуджені менти не скажуть, що вони дали свідчення під тиском? Тобто ПУКАЧ може йти в повну відмову...".

"Варіант другий, і більш вірогідний. ПУКАЧУ скажуть: "Ми ж усе знаємо. Гаразд - немає прямих доказів. І якщо не жалієш своєї малолітньої дитини (пізніше підтвердилася інформація про те, що О.ПУКАЧ має позашлюбну дитинину – "ЛБ"), задумайся про своє майбутнє". Йому нагадають про загадкові самогубства деяких фігурантів цієї справи. І він почне давати свідчення. І ось тут може скластися тупикова ситуація. Наприклад, ПУКАЧ, не бажаючи опинитися в числі самогубців, скаже, що готовий давати свідчи показання. "Назвіть прізвище замовника?" – "Я не можу назвати замовника, можу назвати людину, яка давала мені безпосередню команду". – "Хто ж це?" – "Генерал Фере". – "Але Фере помер." – "Так? Оце невдача... А я не знав... А я був готовий до очної ставки... Ну – ні так ні!".

"І, таким чином, слідство може зайти в глухий кут - валити на мертвого завжди просто. А далі ланцюжок обривається. ПУКАЧ сяде як виконавець. Замовника не знайдуть... Фактично "глухар"!", - розповів можливі версії подій представник спецслужб.

При цьому він назвав "дурницею собачою" думку, що О.ПУКАЧА затримали невипадково: "Дурниця собача! ПУКАЧА насправді затримали випадково. Якби його "пасли" декілька років, про це б знали не менш як десяток чоловік. Як говорив Мюллер, "що знають двоє, знає і свиня". Наша система наскрізь корумпована, і не має єдиного центру контролю над потоками інформації. Це ж стосується і силових структур. Якби силовики раніше знали, де знаходиться ПУКАЧ, або якби вони його затримали раніше, думаю, про це б вже знала уся країна: знайшлися б ті, хто б «стуканув» Юлі або Янеку про те, що місцезнаходження ПУКАЧА встановлене, але являть його світу ближче до виборів".

Швидше за все, зазначив співрозмовник "Лівого берега", "була звичайна схема: надійшов сигнал, він був перевірений “наружкою”, оскільки інформація йшла по лінії СБУ, в хід була пущена «Альфа». ПУКАЧА затримали. Без додаткового політичного підґрунтя - повір, політики у цій справі і так вистачає".

Як повідомляв УНІАН, О.ПУКАЧ, обвинувачений справі про вбивство Г.Гонгадзе і оголошений у розшук з 2005 року, був затриманий увечері 21 липня ц.р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області.