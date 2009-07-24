В Україні немає обмеження прав росіян, розповів міністр освіти

Заява Міністерства закордонних справ Росії про обмеження освітніх прав російської національної меншини в Україні не відповідає дійсності, про це заявив в інтерв`ю УНІАН міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК.

«Це йде така атака на Україну на всіх напрямках. Тим російським політикам звично говорити неправду», - сказав він.

І.ВАКАРЧУК підкреслив, що до середньої школи дітей записують батьки, і за їхнім бажанням формуються класи і обирається мова навчання.

«Якщо є 5 учнів будь-якої національності, вже може бути клас. Жодної скарги про те, що немає можливості вчитися рідною мовою в Україні, до нас не надходило», - підкреслив І.ВАКАРЧУК.

«Російські офіційні особи спочатку говорять неправду, потім критикують. Відома софістика - на фальшивих підставах, а далі на підставі логічних тверджень когось в чомусь переконувати. Це їх стиль», - додав він.

Водночас міністр повідомив, що питання про відстоювання освітніх прав українців за кордоном належить до компетенції Президента і прем`єр-міністра.

«Ми (Міносвіти) можемо подавати інформацію вищим посадовцям про те, що відбувається», - сказав він.

Також І.ВАКАРЧУК додав, що право приймати рішення про відкриття шкіл національних меншин, зокрема в Росії, належить уряду РФ.

«Наші вищі посадовці можуть лише звернути їх увагу на те, що кількість україномовних державних шкіл у Росії дорівнює нулю. Тоді як у нас працює 1 тис.199 шкіл з викладанням російською мовою, в яких вчиться 403 тис. 719 учнів, і 1 тис.628 шкіл з викладанням українською і російською мовами, в яких російською мовою вчаться 368 тис. 594 учні», - повідомив він.

Раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Андрій НЕСТЕРЕНКО на прес-конференції в Москві заявив, що МЗС РФ розраховує, що Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут ВОЛЛЕБЕК дасть об`єктивну оцінку «дискримінаційним діям» влади України відносно російської мови і російськомовного населення.