Пікетування Омбудсмана

23 липня офіс Уповноваженого ВР з прав людини Ніни Карпачової взяли в облогу. Представники Центру захисту прав людини "Свобода" звинувачують українського Омбудсмана у бездіяльності стосовно дотримання Конституції України, міжнародних угод, ратифікованих Україною, закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини " та інших законів і підзаконних актів, що мають за мету здійснювати контроль за реалізацією прав, свобод і законних інтересів громадян.

Раніше правозахисники заявляли, що відчувають брак інформації про діяльність омбудсмана і недостатність допомоги Уповноваженого жертвам порушення прав людини. Крім того, у 2005 – 2007 рр., за їхніми словами, відбувалися порушення закону з боку Ніни Карпачової, таких як: участь Омбудсмана у парламентських виборах на боці однієї з політичних сил та одночасне володіння ним мандатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і мандатом народного депутата України.

За даними правозахисників, високою залишається кількість відмов Омбудсмана у розгляді скарг (в середньому 70%). При цьому провадження відкривалися в середньому по 10,4% справ, а їх ефективність в середньому становила 22%. Відкрито Уповноважений інформує приблизно тільки про 3% здійснюваних ним проваджень.

Фото Володимира Гонтара / УНІАН

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