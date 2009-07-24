Депутатів закликають заборонити вирубування лісів в Україні

Ряд українських громадських організацій закликають Верховну Раду України негайно ввести мораторій на вирубування лісів на території України і заборонити вивіз за кордон деревини і пиломатеріалів. Такі заходи, на їхню думку, з часом допоможуть зупинити повторення стихійних лих у регіонах, що страждають від повеней.

Відповідне звернення до ВР, перших осіб країни і відповідальних чиновників підписали головний координатор Громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, голова Національного екологічного центру України Ігор СИРЕНКО, директор Київського еколого-культурного центру Володимир БОРЕЙКО, голова «Української Громади» Ігор ШЕВЧЕНКО.

У зверненні, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, громадські організації закликали народних депутатів України ухвалити законопроект № 3035 «Про мораторій на проведення суцільного вирубування і вивіз за кордон деревини і пиломатеріалів», який було внесено народним депутатом України від «Нашої України – Народної самооборони» Юрієм КАРМАЗІНИМ 1 серпня минулого року і відхилено Комітетом з питань екологічної політики, природокористування і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Законопроект припускає введення зазначених обмежень строком на 10 років. Крім того, законопроектом вводиться постійна заборона для приватних заготівників на заготівлю деревини на пні в лісах України. При цьому до вирубування для внутрішнього користування дозволяються лише пошкоджені дерева.

Громадські організації нагадали, що масштабні повені в західних областях України, зокрема й у липні 2008 року, є наслідком вирубування лісів у Карпатах. Втративши за останні 40 років значну частину лісового покриву, українські Карпати неспроможні утримувати вологу. Вода швидко стікає в долини, створюючи масштабні екологічні лиха. Більш густий ліс затримав би частину дощової води в горах, і вона не потрапила б до річки. Сусідні з Україною Польща, Словаччина і Румунія вже дали собі відповідь щодо цієї небезпеки і припинили промислове вирубування лісу в Татрах і Карпатах, зазначають автори звернення. У Швейцарських Альпах паводок, подібний карпатському, стався майже 200 років тому. З`ясувавши причину лиха, керівництво цієї країни вже тоді відмовилося від суцільного вирубування в горах.

Як зазначають в документі громадські організації, «якщо найближчим часом не припинити злочинне вирубування лісів, то вже найближчим майбутнім Україна опиниться на межі екологічної катастрофи, тим паче, що процеси в природі вже сьогодні мають незворотний характер».

Автори звернення акцентували увагу на першочерговій необхідності контролю за вирубуванням лісів на території українських Карпат, що відбувається, незважаючи на відповідну постанову Кабінету Міністрів України № 929 «Правила вирубування головного користування в гірських лісах Карпат», яку було прийнято після повеней яка набула чинності з 1 січня 2009 року. Зокрема, постанова обмежує суцільне вирубування і площу вирубуваних ділянок у Карпатах і західних областях України. Якщо за діючими в Україні правилами дозволено вирубування до 40–50% дерев на 1 га лісу, то для карпатських лісів цей показник становить не більше 30%.

«Приводом для звернення стала бездіяльність профільних комітетів щодо нелегальних деревообробних і лісопильних підприємств, злочинну роботу яких продовжують фіксувати прокуратури більшості областей України. При цьому руйнівні повені 1998, 2001 і 2008 років, які принесли рекордні економічні втрати і людські смерті, не стали поштовхом для змін у лісовій політиці держави. Сьогодні повторення повеней – це реальність, якщо якнайшвидше не заборонити бездумне вирубування лісів, які стають сировиною для приватних пилорам», – зазначають у своєму зверненні громадські організації.

Активісти навели приклади незаконного вирубування лісів, посилаючись на дані прес-служби МВС України, згідно з якими, на Закарпатті в червні цього року працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб одного з лісництва державного підприємства, яке заробило на незаконному вирубуванні лісу близько 1,2 млн. грн. Згадані службовці підроблювали документи і здійснили незаконне вирубування дерев породи бук і явір (всього 531 куб. м).

Разом з тим, автори звертають увагу на факти незаконного вирубування лісів у Криму і на сході України: «Ліси в інших областях вирубуються частіше, ніж у Карпатах, оскільки їх там менше, відповідно – вони цінніші».

Також супротивники вирубування лісів звертають увагу на заяву прокурора АР Крим Володимира БОЙКА, який повідомив, що в липні цього року в Криму за прокурорськими протестами було скасовано 2 лісорубних квитка на вирубування 57,8 гектара заповідника. За його словами, як правило, вирубування заповідника в Криму ведеться під виглядом санітарного очищення лісу від наслідків пожежі. Цього року відомством порушено кримінальні справи за фактами вирубування 689 дерев. Факт знищення здорових дерев під виглядом санітарного вирубування в Ялтинському гірничо-лісовому заповіднику було зафіксовано у вересні 2008 року в районі Алупки. За даними прокуратури АР Крим, збитки від роботи лісорубів обчислюються сумами від 325 тис. грн. до 1 млн. грн. на рік.

За даними Харківської міжрайонної природоохоронної прокуратури, в шести районах Харківської області минулого року вирубування дерев завдало державі збитків на більш як 1 млн. грн.

На думку громадських активістів, сьогодні необхідно прийняти загальнодержавну програму збереження лісів України, що включає розширення повноважень лісової охорони і заборону експорту круглого лісу і пиломатеріалів, що, на їхню думку, сприятиме зменшенню нелегального вирубування і стимулюватиме інвестиції в переробку лісу.

Суспільним і державним пріоритетом має стати доведення рівня лісистості до оптимального – понад 20% від загальної території країни, зараз рівень – 15%.

Громадські організації нагадують, що в квітні 2008 року уряд прийняв постанову, що забороняє зміну цільового використання лісогосподарських земель. Разом з тим вони упевнені, що створення нових лісів можливе за рахунок малопродуктивних і невживаних сільськогосподарських земель.

Звернення із зазначеними пропозиціями громадські організації направили народним депутатам України, Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ, прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ і міністру охорони навколишнього природного середовища України Георгію ФИЛИПЧУКУ.

Як повідомляв УНІАН, 23-27 липня 2008 року в Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській і Тернопільській областях унаслідок стихійного лиха (дуже сильні дощі, що призвели до різкого підняття рівня води в річках Карпатського басейну) було підтоплено 784 населених пункти і 44 тис. 945 будинків.