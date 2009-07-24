Прес-конференція на тему: «Участь громадськості та представників релігійних конфесій у процесі виправлення і ресоціалізації засуджених, проведення серед засуджених культурно-масових та духовно-просвітницьких заходів»

17:08, 24 липня 2009
Права людини
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29 липня о 13-30 в  УНІАН відбудеться прес-конференція за ініціативи представників громадських і релігійних організацій, що співпрацюють з Державною кримінально-виконавчою службою України, на тему: «Участь громадськості та представників релігійних конфесій у процесі виправлення і ресоціалізації засуджених, проведення серед засуджених культурно-масових та духовно-просвітницьких заходів». Учасники: автор-виконавець українських романсів, доктор мед.наук, професор Ольга Богомолець; виконавчий директор Української Міжконфесійної Місії «Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі»   Юрій Васильчук; керівник Львівської МГО “Християнський театр “Еммануїл” Ж.Горай  директор Київського театру «Посткриптум» Володимир Сокол; пастир Релігійного Центру Союзу Вільних Церков Християн Віри Євангельської України Євген Дмитрієвський;  референт відділу душпастирства для пенітенціарної системи України Патріаршої Курії УГКЦ, диякон Константин Пантелей; отець Сергій Кисильов, Українська Православна Церква;  бандурист, лірик Василь Нечепа (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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