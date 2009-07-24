Прес-конференція на тему: «Участь громадськості та представників релігійних конфесій у процесі виправлення і ресоціалізації засуджених, проведення серед засуджених культурно-масових та духовно-просвітницьких заходів»

29 липня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція за ініціативи представників громадських і релігійних організацій, що співпрацюють з Державною кримінально-виконавчою службою України, на тему: «Участь громадськості та представників релігійних конфесій у процесі виправлення і ресоціалізації засуджених, проведення серед засуджених культурно-масових та духовно-просвітницьких заходів». Учасники: автор-виконавець українських романсів, доктор мед.наук, професор Ольга Богомолець; виконавчий директор Української Міжконфесійної Місії «Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі» Юрій Васильчук; керівник Львівської МГО “Християнський театр “Еммануїл” Ж.Горай директор Київського театру «Посткриптум» Володимир Сокол; пастир Релігійного Центру Союзу Вільних Церков Християн Віри Євангельської України Євген Дмитрієвський; референт відділу душпастирства для пенітенціарної системи України Патріаршої Курії УГКЦ, диякон Константин Пантелей; отець Сергій Кисильов, Українська Православна Церква; бандурист, лірик Василь Нечепа (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.