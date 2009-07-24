Експерти назвали закон про вибори Президента «підрахуйським»

Експерти розкритикували ухвалені сьогодні Верховною Радою зміни до закону про вибори Президента і закликали главу держави Віктора ЮЩЕНКА ветувати цей закон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні круглого столу на тему: «Беззаконні вибори, або нова гра за старими правилами», який пройшов сьогодні у Києві.

За словами голови Комітету виборців України Олександра ЧЕРНЕНКА, депутати не змінили найбільш одіозні поправки, які були запропоновані раніше до закону про вибори Президента і жорстко критикувалися експертами та представниками громадськості.

«Це є свідченням того, що громадська думка багатьма нашими політиками і майбутніми учасниками виборів абсолютно проігнорована», - сказав експерт, наголосивши, що провести чесні, демократичні вибори за цим законом буде проблематично.

«Президент України повинен скористатися правом вето на цей закон», - вважає голова КВУ.

На думку експерта Інституту міжнародних відносин Дипломатичної академії України Олександра ПАЛІЯ, ухвалення цього закону є заявкою на фальсифікацію наступних виборів в інтересах двох політичних сил. Політолог назвав цей закон «рейдерським» і «підрахуйським».

У свою чергу, політолог Володимир ЦИБУЛЬКО вважає, що закон спрямований проти однієї конкретної особи – чинного Президента України В.ЮЩЕНКА. «Іншої природи цього закону немає», - сказав експерт.

Колишній голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ також погодився з думкою експертів, що ВР ухвалила не той закон, на який сьогодні очікувало українське суспільство.

На думку експертів, найбільш суперечливими, недемократичними нормами цього закону є, зокрема, норма, що врегульовує процес оскарження виборів судом лише однієї інстанції, відсторонення громадських організацій від спостереження на виборчих дільницях, повне скасування відкріпних талонів, необгрунтована сума грошової застави кандидатів та її повернення лише тим кандидатам, що вийшли у другий тур виборів.

Експерти переконані, що громадськість із залученням міжнародних організацій повинна жорстко висловити свою думку щодо цього закону, вимагати від Президента його ветування, а від народних депутатів – врахування своїх вимог стосовно удосконалення цього закону, який вони вважають недемократичним.