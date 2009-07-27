У Китаї робітники сталеливарного заводу побилися з поліцейськими

У китайському місті Тунхуа близько 30 тисяч робітників сталеливарного заводу Tonghua Iron and Steel Group взяли участь в акції протесту проти злиття їхнього підприємства з іншою компанією.

Виступ сталеварів закінчився сутичками з поліцією, повідомляє агентство Reuters. Інцидент стався у п`ятницю, але відомо про нього стало лише у неділю.

Сталевари перекрили декілька доріг і розбили три поліцейські машини. У ході безладів близько 100 осіб були поранені. Крім того, був убитий головний керівник компанії Jianlong Steel Holding Company, яка збиралася придбати 65% акцій підприємства Tonghua Iron and Steel Group, що належить державі.

Як повідомляє BBC News, робітники побили керівника і не дали медикам потрапити у будівлю заводу для надання допомоги.

Представники компанії Jianlong Steel Holding Company протягом року контролювали роботу Tonghua Iron and Steel Group. Незадоволення сталеварів було викликане численними порушеннями, допущеними компанією-покупцем. Зокрема, робітники протестували проти дуже високої зарплати керівника. Загиблий щомісячно одержував три мільйони юанів (близько 438 тисяч доларів), тоді як пенсія середнього працівника Tonghua Iron and Steel Group не перевищує 200 юанів на місяць, відзначає «Лента.ру».

Китай є найбільшим світовим виробником сталі. Через фінансову кризу обсяг виробництва значно знизився і величезна кількість людей залишилася без роботи.