На Сумщині судмедексперт брав хабарі за прискорення розтинів трупів

На Сумщині судитимуть судмедексперта, який вимагав хабарі за прискорення проведення розтинів трупів.

Як передає кореспондент УНІАН за інформацією прокурора відділу прокуратури Сумської області Анатолія ПИРХИ, Конотопською міжрайонною прокуратурою закінчено розслідування і направлено до суду з обвинувальним висновком резонансну кримінальну справу стосовно завідувача Конотопським районним відділом судово-медичної експертизи, який у період з березня по травень поточного року шляхом вимагання отримав від 5-ти осіб хабарі на суму 4,5 тис. грн. за прискорення проведення розтину трупів померлих.

Схему вимагання хабарів викрили співробітники Управління СБУ в Сумській області. Зловмисника було затримано під час передачі грошей.

Судмедексперт відповідатиме перед законом за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.