В Одеській області порушено справу проти «рабовласників»

Слідчим Біляївського РВВС Одеської області порушено кримінальну справу стосовно двох «рабовласників» - громадян Республіки Молдова, які силоміць утримували групу працівників і змушували їх безплатно працювати на сільськогосподарських угіддях.

Про це УНІАН повідомив представник ЦГЗ УМВС України в Одеській області Володимир ШАБЛІЄНКО. За його словами, справу порушено за ознаками частини 2 статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадання людини).

Він уточнив, що громадяни Молдови, які орендують землі на території Біляївського району, були викриті після звернення в міліцію 29-річного жителя Луганської області, якому вдалося втекти від сучасних «рабовласників».

Як повідомляв УНІАН, співробітники УМВС України в Одеській області звільнили трьох осіб, яких силоміць утримували і змушували безплатно працювати на полях Біляївського району двоє громадян Молдови.

На початку цього року випадок використання примусової праці був зафіксований у селі Березань Біляївського району. Під час слідства міліція встановила, що 19 нелегальних мігрантів було доставлено й використано для рабської праці місцевими фермерами за домовленістю з вербувальником-рабовласником із сусідньої Молдови. Після переправлення цих осіб через Державний кордон «рабовласники» забирали у нелегалів документи й змушували їх працювати на різних сільгоспроботах.

У будинках для тимчасового проживання неподалік від села Нерушай Татарбунарського району минулого місяця міліція затримала ще одного «рабовласника» – 41-річного громадянина Узбекистану, який також використовував примусову працю групи нелегалів. Як встановили правоохоронці, працівникам, у яких було вилучено документи, обіцяли сплатити за роботу лише після закінчення сезону - після реалізації врожаю овочів і баштанних культур.