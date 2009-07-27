Президент ветував закону про відчуження землі для суспільних потреб

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до закону про відчуження земельних ділянок.

Як повідомляє офіційний сайт глави держави, відповідно до частини другої статті 94 Конституції України Президент України В.ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об`єктів нерухомого майна, що на них розміщенні, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» для повторного розгляду Верховною Радою України.

Президент пропонує відхилити закон як такий, що не забезпечує під час вирішення порушених у ньому питань реального захисту прав приватного власника, додержання конституційних гарантій права приватної власності.

Представлятиме пропозиції глави держави під час розгляду зазначеного закону на пленарному засіданні парламенту Заступник глави Секретаріату Президента України - Представник Президента України у Конституційному Суді України Марина СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Верховна Рада України ухвалила Закон “Про відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності”. Цей закон визначає правові, організаційні та фінансові засади регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності. Законом також передбачено, що примусове відчуження земельних ділянок і нерухомого майна, що розміщене на них, з наступним повним відшкодуванням їхньої вартості, допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.