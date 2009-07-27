У Харкові суддя розглянув кримінальну справу без проведення засідання

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Харківського апеляційного округу прийняла рішення рекомендувати Вищій раді юстиції внести подання про звільнення судді Комінтернівського районного суду м. Харкова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, цим рішенням Кваліфікаційна комісія задовольнила подання голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА щодо притягнення до відповідальності судді Комінтернівського районного суду Харкова, який допускав грубі порушення законодавства під час розгляду судових справ.

Зокрема, цей суддя розглянув одну багатоепізодну кримінальну справу фактично без проведення судового засідання (усього за 45 хвилин) і до того ж без проголошення вироку. У подальшому вирок у цій справі було скасовано апеляційним судом.

Крім того, за даними ВСУ, цей суддя ухвалював судові рішення у справах про визнання права власності на земельні ділянки площею 75 га та 150 га, що призвело до незаконного відчуження зазначених земельних ділянок. Постановленими під головуванням цього судді судовими рішеннями неправомірно зобов’язано осіб, які здійснюють оформлення та реєстрацію прав власності на земельні ділянки, вчинити дії щодо оформлення та реєстрації права власності позивача на вказані земельні ділянки.

Також цей суддя прийняв до провадження позовні заяви юридичної особи значно раніше, аніж позивач направив їх до суду, понад те, це було зроблено до виникнення підстав для звернення позивача за судовим захистом своїх порушених прав. До розгляду було прийнято незареєстровані належним чином заяви про перегляд судових рішень у цих справах за нововиявленими обставинами та про забезпечення позовів, не перевірено наявність повноважень в одного з відповідачів на представництво інтересів державного органу влади у суді.

Суддя необгрунтовано задовольнив заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у зазначених справах, чим порушив вимоги статей 362 та 365 ЦПК. Не було взято до уваги і те, що судові рішення можуть переглядатися за нововиявленими обставинами лише з ініціативи осіб, які брали участь у справі, у зв’язку з виявленням істотних обставин, що існували, але не були їм відомі на час вирішення справи.

Усупереч вимогам ЦПК щодо виключної підсудності суддя приймав до провадження та розглядав по суті позовні заяви про визнання права власності на земельні ділянки та житловий будинок, що знаходяться за межами юрисдикції Комінтернівського районного суду Харкова.

В іншій цивільній справі суддя ухвалив судове рішення, яке дало можливість фіктивним власникам житлового будинку знести його та розпочати будівництво нового будинку.

Виходячи з цього, кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Харківського апеляційного округу визнала, що з викладених у поданні голови Верховного Суду України фактів вбачається грубе порушення цим суддею вимог законодавства і присяги судді.