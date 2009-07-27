У вівторок, 28 липня, об 11.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція на тему: "Репресії проти громадських активістів Києва". У заході візьмуть участь: Андрій та Сергій Мовчани - активісти ініціативи "Збережемо старий Київ"; Наталія Алпатьєва - адвокат; Володимир Чемерис - правозахисник; Інна Совсун - активістка руху проти забудови ущільнення.

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