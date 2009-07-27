Ваннікова сказала, за що Ющенко ветує закон про вибори Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір накласти вето на ухвалений 24 липня Верховною Радою закон України про вибори Президента як недемократичний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, Президент України вважає відступом від демократії норми змін до законодавства про вибори Президента України, проголосовані народними депутатами на засіданні Верховної Ради. Відтак В.ЮЩЕНКО має намір застосувати право вето на цей закон.

Як наголосила І.ВАННИКОВА, В.ЮЩЕНКО заявляє про неприпустимість ухвалення норм, які звужують наявний обсяг прав і свобод людини та громадянина, а також ускладнюють механізм контролю з боку громадян за ходом виборів глави держави.

«Проголосовані народними депутатами зміни до виборчого законодавства у разі набрання ними чинності як раз відкривають можливості до зловживань на виборах як з боку членів виборчих комісій, так і посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування та судів», - оприлюднила І.ВАННИКОВА позицію Президента.

Як вона зауважила, на думку В.ЮЩЕНКА, при цьому ускладнюється процедура протидії таким порушенням та оскарження у судовому порядку незаконних рішень. В.ЮЩЕНКО також звертає особливу увагу на послаблення статусу офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації в ході виборчого процесу. Адже, на думку Президента, внесені зміни суттєво полегшують процедуру вилучення їх із засідань виборчих комісій.

Як зазначає глави держави, процедура прийняття рішень виборчими комісіями допускає ситуацію, коли неугодні члени комісії можуть бути недопущені на засідання, а комісія й далі буде працювати.

«Зрештою запитання викликає і процедура оскарження результатів виборів судом лише однієї інстанції і лише впродовж двох днів. Фактично, не приховуючи справжніх намірів поділити Україну на двох, дві мегафракції парламенту відпрацювали голосування по змінам по закону про вибори Президента винятково під двох своїх кандидатів», - вважає В.ЮЩЕНКО.

Як також процитувала главу держави прес-секретар, ці дві політичні сили не переймаються дотриманням чесних та прозорих правил на виборах Президента, хоча публічно декларують свою відданість ідеалам демократії.

Як наголосила І.ВАННИКОВА, Президент В.ЮЩЕНКО має намір застосувати усі важелі впливу для того, щоб свобода слова, яка є індикатором демократичних перетворень в Україні, не була знищена. За її словами, глава держави як гарант Конституції забезпечить вільні, прозорі та демократичні вибори.