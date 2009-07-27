Карпачова хоче знати, чому в колоніях порушуються права в`язнів

Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА наполягає на відкритості для суспільства діяльності Державного департаменту з питань виконання покарань.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, про це йдеться у листі Н.КАРПАЧОВОЇ на ім’я голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Василя КОЩИНЦЯ.

“Час від часу в засобах масової інформації повідомляється про надзвичайні події в установах Державної кримінально-виконавчої служби, які супроводжуються порушеннями прав людини”, - йдеться у листі Н.КАРПАЧОВОЇ.

Зокрема, Уповноважений з прав людини повідомляє, що 16 травня нинішнього року у Сімферопольському СІЗО було вчинено умисне вбивство ув’язненого; 21 травня із Одеського СІЗО троє неповнолітніх скоїли групову втечу; 23 травня у Вознесенській виправній колонії (№ 72) троє засуджених отруїлись шкідливими газами, двоє з них померло; 6 липня 84 засуджених у Замковій виправній колонії на Хмельниччині оголосили безстрокове голодування на знак протесту проти жорстоких умов тримання їх у камерах та нелюдського поводження з ними персоналом установи.

Н.КАРПАЧОВА просить керівництво Держдепартаменту негайно надати інформацію про результати службового розслідування причин та умов зазначених подій.

У своїй відповіді В.КОЩИНЕЦЬ визнав, що дійсно “у виправних колоніях допущені надзвичайні події”, зазначені у листі Уповноваженого з прав людини. За незадовільну організацію служби з охорони осіб, узятих під варту, неналежний нагляд за їх поведінкою, неволодіння у повному обсязі оперативною інформацією, низький рівень виховної роботи, грубі порушення правил з охорони праці та недостатню вимогливість до підлеглих посадові особи звільнені зі служби, 4 – понижені в спеціальному званні, 6 – попереджені про неповну посадову відповідність, 14-ти – оголошені суворі догани та догани.

Голова Держдепартаменту також повідомив, що з метою поліпшення діяльності виправних установ на місця спрямовані відповідні вказівки, в кожній установі розроблені детальні плани усунення недоліків і забезпечення належного правопорядку.

Уповноважений з прав людини висловила сподівання, що керівництво Держдепартаменту надалі невідкладно надаватиме Омбудсману оперативну інформацію щодо усіх надзвичайних подій у пенітенціарних закладах, під час яких порушуються права ув’язнених.

“Надання цієї суспільно значущої інформації підніме завісу утаємниченості в роботі пенітенціарних установ, сприятиме відкритості для громадськості діяльності Державного департаменту України з питань виконання покарань, як того вимагають міжнародні стандарти та незворотні процеси демократизації життя в Україні”, - впевнена Н.КАРПАЧОВА.