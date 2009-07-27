29 липня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Засилля секс-індустрії в мережі Інтернет: презентація електронної кампанії громадської протидії БОРДЕЛЬ.NET". Мета кампанії - встановлення контролю над сайтами, що пропонують секс-послуги, шляхом об`єднання зусиль інтернет-спільнот України, пошукових систем та хостингових компаній. Учасники: Анна Гуцол, лідер жіночого руху FEMEN; Дмитро Голубов, всесвітньо відомий хакер; Анна Мухіна, активістка жіночого руху FEMEN. Під час прес-конференції А.Гуцол звернеться до пошукачів Google, Meta, Ukr.net та ін. з вимогами розробити та імплементувати систему попереджень щодо незаконності проституції, сутенерства і порнографії в Україні для користувачів Інтернету. Д.Голубов розкриє секрети роботи віртуальної секс-індустрії в Україні, оприлюднить «чорний» список сайтів, що підлягають негайній блокаді. Кульмінація прес-конференції - перформанс-звернення до пошукачів від епатажних активісток FEMEN (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: +38(098)893 22 95, femen.ua@gmail.com, +38(097)967 17 53, anna.hutsol@gmail.com.