30 липня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена проведенню кампанії зовнішньої соціальної реклами в рамках Національної кампанії з подолання насильства в сім’ї «Стоп насильству!». Учасники: міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко; героїня одного з сюжетів соціальної реклами - чемпіонка світу та Європи з боксу Аліна Шатернікова; учасник Національної мережі чоловіків-лідерів проти насильства, срібний призер Олімпійських ігор з плавання, президент Фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання Денис Сілантьєв; координатор "Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні", спільного Проекту ЄС та Програми розвитку ООН (ПРООН) Лариса Кобелянська; ген.директор Рекламного агентства Tabasco, що виступило розробником реклами, куратор Біржі Соціальної Реклами Олександр Горлов. Будуть представлені макети соціальної реклами, яка на початку серпня з’явиться в містах Київ, Сімферополь, Ялта, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Одеса, Харків (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 569 40 75, 8 067 290 55 01.