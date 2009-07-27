У Європі закликають розслідувати вбивство російського правозахисника

Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК закликає владу Росії розслідувати обставини вбивства правозахисника Андрія Кулагіна.

Про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

“З глибоким сумом я дізнався про трагічну смерть А.Кулагіна. Він, на жаль, став другим російським правозахисником, про чию смерть ми були поінформовані протягом останнього тижня. Першою жертвою була Наталя Естемірова”, - зазначає Президент Європарламенту.

“Люди, відповідальні за його вбивство мають бути притягнуті до відповідальності”, - заявив Є.БУЗЕК.

Він також висловив свої співчуття родині та друзям загиблого.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня стало відомо про вбивство у Карелії керівника регіонального відділення міжрегіональної громадської організації ”Справедливість” Андрія Кулагіна. А.Кулагін зник 14 травня 2009 року.

15 липня в Інгушетії було знайдено вбитою співробітницю правозахисного центру ”Меморіал” Н.Естемірову.